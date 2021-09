Bleibt die Frage, warum die Rewe-Gruppe (Billa, Merkur, Adeg, Bipa, Penny) sich von AGM-Standorten trennt. Konzernchef Marcel Haraszti lässt per Aussendung ausrichten: „Wir konzentrieren uns damit noch stärker auf unseren Hauptfokus im Lebensmitteleinzel- und -großhandel.“ Übrigens behält Rewe die AGM-Standorte in Hohenems, Lauterach und Wien Floridsdorf. Vom Deal unberührt bleibt zudem die Adeg Zell am See GmbH mit fünf C&C-Märkten unter der Marke „AGM“ in Salzburg und Tirol sowie Adeg Wolfsberg mit zwei C&C-AGM-Märkten.