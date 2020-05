Der (fast) völlige Stillstand: Wenn am Airport nur noch Vögel abheben

Die AUA führte mittlerweile schon mehr als 80 dieser Frachtflüge aus China und Malaysien durch, darunter eine tägliche Verbindung nach Schanghai. Um die Abwicklung zu beschleunigen, werden dieser Tage in zwei Triple Seven die Sitze ausgebaut. So wird die Frachtkapazität um 35 Prozent erhöht, so AUA-Chief Operating Officer Jens Ritter.

„Der Bedarf an Cargotransporten, vor allem für medizinische Schutzausrüstung, ist enorm groß. Wir machen auf unseren Langstrecken-Jets jetzt Platz für mehr Fracht. Damit überbrücken wir die Zeit, bis unser Passagiergeschäft wieder anläuft“, erklärt Ritter. „Sobald die Nachfrage für Reisen wieder steigt, können wir die Flugzeuge jederzeit wieder in Passagiermaschinen umrüsten."