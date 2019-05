Der E-Scooter kommt in Fahrt

Es habe sich aber herausgestellt, dass E-Scooter nicht so einfach zu handhaben sind. „Die kann man nicht einfach in den Kofferraum schmeißen und dort liegen lassen“, so der Experte. Die Batterie sei eines der Hauptprobleme, sie werde bei 40 Grad Hitze oder minus 20 Grad Frost anfällig.

Der Fachhandel hat den Trend ein wenig verschlafen, gibt sich Nendwich selbstkritisch: „80 Prozent werden über den Online-Handel und über Elektrohandelsketten verkauft.“ Doch ist er optimistisch, dass die Fachhändler aufholen werden: In vier bis fünf Jahren werden die Absatzzahlen bei 50.000 Stück pro Jahr liegen, der Fachhandel wird bis dahin einen Marktanteil von 50 Prozent haben, glaubt Nendwich.

Preisfrage

Derzeit ist der Preis eines der wichtigsten Kaufkriterien. Die allergünstigen Modelle liegen bei knapp unter 200 Euro, im Schnitt kosten die billigeren Roller jedoch 300 Euro. Vielfahrer werden auch mit ihnen nicht viel Spaß haben, denn technische Probleme lassen in dieser Kategorie nicht lange auf sich warten. Bessere Roller gibt es ab 600 Euro, mit 1000 Euro hat man schon ein Top-Modell erstanden. Über alle Kategorien betrachtet liegt der Durchschnittspreis in Österreich bei 380 Euro, der Jahresumsatz dürfte heuer also 11,4 Millionen Euro betragen.

Der Verleih von E-Scootern ist laut Nendwich kein schlechtes Geschäft. Dies sei vor allem auf Wien konzentriert. Zwei Beispiele für eine typische kürzere und eine typische längere Nutzung zeigen das wirtschaftliche Potenzial: Eine dreiminütige Fahrt von 0,4 Kilometern kostet 1,45 Euro – etwa ein Weg zu einem Termin. Eine zweistündige Fahrt über 5,6 Kilometer kommt auf 16 Euro – zum Beispiel eine Stadtrundfahrt.

„Das rechnet sich tatsächlich, wichtig ist nur, dass die Scooter rasch wieder aufgeladen werden und gut platziert sind“, sagt Nendwich. Dann stehe ein Scooter nur fünf Minuten, nach drei Fahrten pro Tag sei der Break-even (der Moment, ab dem Gewinne eingespielt werden) erreicht.