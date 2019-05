Erster E-Scooter-Anbieter in Innsbruck am Start

Vorgeschrieben ist in dem Regelwerk unter anderem eine Obergrenze von 150 E-Scootern pro Anbieter. Die können über eine App ausgeliehen werden. In Innsbruck muss Tier seine Gefährte auf 18 km/h Geschwindigkeit begrenzen. Die Stadt hat zudem Zonen mit einem Abstellverbot für die Roller ausgewiesen. In bestimmen Bereichen müssen die Roller automatisch auf 5 km/h gedrosselt werden.

"Wir wollten unbedingt nach Innsbruck, aber wir agieren hier an der Grenze der Wirtschaftlichkeit", sagt Fuchs-Bauer. Neben dem Roller-Limit führt er das auf eine weitere Einschränkung zurück: Die Betriebszeiten sind auf die Zeit zwischen 6 und 22 Uhr begrenzt.

Ob das weitere Anbieter abschrecken wird, ist offen. Bislang folgte die Konkurrenz in allen von einem Anbieter eroberten Städten relativ rasch.