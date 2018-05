Der billige Zucker schmeckt für die Agrana gar nicht süß

Die Botschaft der Agrana an die Aktionäre war eigentlich eine frohe. „Es war ein sehr gutes Geschäftsjahr“, lautet die Kurzfassung von Agrana-Generaldirektor Johann Marihart. Es gab im Geschäftsjahr 2017/18 deutlich mehr Gewinn bei leicht gestiegenem Umsatz. Wegen der hohen Nachfrage nach Stärke werden 102 Millionen Euro in den Ausbau der Stärkeproduktion in Pischelsdorf bei Tulln investiert.

Die schlechte Nachricht lautet, dass der Vorschau im Geschäftsjahr 2018/19 zufolge das EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) von aktuell 190,6 Millionen Euro deutlich zurückgehen wird. Die sehr niedrigen Zuckerpreise werden die Bilanz belasten. Weil das Geschäftsjahr der Agrana nicht mit dem Zuckerzyklus (Anbau, Ernte und Verarbeitung) übereinstimmt, werden die Einnahmenverluste erst im laufenden Geschäftsjahr voll durchschlagen.