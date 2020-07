Delivery Hero sammelt mit Wandelanleihen 1,5 Milliarden Euro ein

Der börsennotierte deutsche Essenslieferdienst Delivery Hero mit Sitz in Berlin hat mit der Emission zweier Wandelanleihen über Nacht 1,5 Milliarden Euro eingesammelt. Das frische Geld will Delivery Hero vor allem "zum Ergreifen von sich möglicherweise bietenden attraktiven Investitionsmöglichkeiten" verwenden, wie es in der Mitteilung hieß.

Die beiden gleich großen Tranchen der Wandelanleihe laufen bis Juli 2025 und bis Jänner 2028 und werden mit 0,875 und 1,5 Prozent verzinst. Sie sind in 10,2 Millionen Delivery-Hero-Aktien wandelbar; das sind knapp fünf Prozent des Grundkapitals. Zu Delivery Hero gehören u.a. die Marken Foodpanda, Foodora, Appetito24, donesi.com, foody, pauza.hr,otlob, Deliveras.gr, Hunger Station, Talabat, efood,und Mjam. Der Konzern beschäftigt 22.000 Mitarbeiter und ist mit Mjam in Österreich tätig.