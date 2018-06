Mjam und Foodora schicken noch mehr Fahrradboten ins Rennen

Die Boten sind übrigens mit ihren eigenen Fahrrädern und als Freier Dienstnehmer unterwegs. Nur 70 der 600 Foodora-Boten sind angestellt. Wie viele nach Einführung des KV ohne Anstellung radeln werden, lässt Schreiber offen. Nur so viel: „Aus Sicht unseres Business Models und unserer Fahrer ist das jetzige System gut. Wir müssen flexibel sein.“ Schließlich kommen mit einem Regenguss verlässlich auch mehr Aufträge rein. Entsprechend ändern sich Dienstpläne mit dem Wetter. An einem heißen Tag werden weniger Radler gebraucht, als an einem regnerischen Abend, an dem keiner vor die Tür will. In welche Richtungen die Boten losgeschickt werden, entscheidet übrigens „zu 99,9 Prozent der Algorithmus“, also der Computer, der Erfahrungswerte hochrechnet.

Und wie viele Fahrten pro Stunde sind für Boten realistisch? Laut Algorithmus vier, in der Realität zwei, sagen jene, die es wissen müssen. Das würde bei Foodora-Boten einen durchschnittlichen Stundenlohn von 8 Euro bedeuten (4 Euro fix pro Stunde plus 2 Euro pro Zustellung). Dazu kommt noch Trinkgeld. Bei Letzterem gilt eine altbekannte Regel: Je größer das Haus, desto kleiner das Trinkgeld, sagt einer, der als Bote unterwegs war.