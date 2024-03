Wie lange es noch bis zum digitalen Euro dauern dürfte

Die Vorarbeiten laufen seit 2020, die Debatte ist unter Notenbankern und Politikern, Experten wie kritischer Öffentlichkeit voll im Gange. Doch zu viele Fragen sind noch unbeantwortet. Und so dürfte es laut Nationalbank-Expertin Petia Niederländer wahrscheinlich 2028 werden, bis der digitale Euro auch tatsächlich eingeführt wird.

Wofür braucht es überhaupt einen digitalen Euro? Bargeldloses Zahlen ist doch problemlos möglich ...

Das ist die zentrale Frage. Immer mehr Menschen zahlen mit Karte oder per Handy-App und nutzen private Zahlungsdienste zur Begleichung ihrer Rechnungen. Sei es beim Online-Shoppen oder im Geschäft, an der Tankstelle etc.. Doch das funktioniert nicht immer und überall (z. B. im Ausland) und bei jeder Transaktion landen sämtliche Daten bei US-Konzernen.