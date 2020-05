DDR-Gelder: Bank Austria muss 254 Millionen zahlen

Der Wirtschaftskrimi reicht in die Nachkriegszeit zurück. Josefine Steindling, in Wiener Gesellschaftskreisen „Tante Fini“ oder „rote Fini“ genannt, hatte den Handel zwischen Österreich und der DDR in der Hand. Die ehemalige Finanzreferentin der österreichischen Kommunisten agierte als Treuhänderin für die beiden Firmen Novum und Transcarbon. Wer mit der DDR ins Geschäft kommen wollte, bediente sich dieser beiden Firmen. Mit den üppigen Provisionen mästete Steindling die heimischen Kummerln, die zur reichsten Partei Österreichs wurden. Auch für Tanti Fini fiel dabei einiges ab, sodass sie als großzügige Sponsorin auftreten konnte.

Steindling allerdings hatte schon die Firmenkonten geleert und alles zur Tochter der Länderbank in Zürich transferiert. Von dort wanderte das Geld physisch wieder nach Wien und wurde in 51 Tranchen bar an Tante Fini ausbezahlt, die es auf anonyme Spar- und Wertpapierkonten verteilen ließ. Selbst ein kurzzeitiger Haftbefehl brachte sie nicht zum Reden. Fragt sich freilich, ob Tante Fini ihr Feinstes tatsächlich ohne Wissen der Chefetage der Länderbank verräumte. 106 Millionen Euro rückte Steindling 2004 in einem Vergleich mit der BvS heraus, 128 Millionen Euro blieben verschwunden.