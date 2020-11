Dax-Reform nach Wirecard-Desaster

Ein Gutes hat der Wirecard-Bilanzskandal: Der deutsche Leitindex Dax bekommt neue Regeln. Der jähe Absturz des einst als Börsenstar gefeierten Zahlungsdienstleisters hat den Finanzplatz Deutschland aufgeschreckt. Nach Bilanzfälschung, Betrugsvorwürfen und Insolvenz der Wirecard AG stellte die Deutsche Börse schon im Juni fest, es gelte nun, "das Vertrauen in den Kapitalmarkt zu stärken".

Nun wird einiges anders im Deutschen Aktienindex, wie der Frankfurter Marktbetreiber am Dienstag mitteilte. Die auffälligste Veränderung: Der Dax bekommt Zuwachs. Von September 2021 an spielen 40 statt 30 Konzerne in der ersten deutschen Börsenliga. Der MDax der mittelgroßen Werte wird im Gegenzug zwei Jahre nach seiner Erweiterung wieder von 60 auf 50 Unternehmen geschrumpft.

Schon zum 30. Dax-Jubiläum im Juli 2018 hatte Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer laut darüber nachgedacht, den Dax "etwas breiter aufzustellen" - schließlich ist der Dax das Barometer der deutschen Wirtschaft und für die Börse das Aushängeschild. Allabendlich flimmern die Kurse aus dem Frankfurter Handelssaal zur besten TV-Sendezeit in Deutschlands Wohnzimmer.

Ein Ziel der jetzigen Reform: Der Leitindex soll repräsentativer werden. Der Dax werde in seiner neuen Zusammensetzung "die größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland noch umfassender abbilden", betonte die Börse. Lange wurde der Dax von vier Branchen dominiert: Chemie, Autoindustrie, Energie, Finanzdienstleistungen. Das Problem: Gerät eine dieser Branchen unter Druck - zuletzt zum Beispiel die Autohersteller -, lähmt das den gesamten Index.