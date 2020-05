Das Volk will mehr als nur Krisengipfel

Das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig."

Kurt Tucholsky



Kurz nach den griechischen Parlamentswahlen am 4. Oktober 2009 alarmierte der neu gewählte Premier Giorgos Papandreou das Volk und die EU-Partner: "Die Kassen sind leer." Zwei Monate später, im Dezember, sprach Papandreou erstmals den Tabu-Satz aus: "Eine Staatspleite droht."



Seither sind knapp zwei Jahre vergangen, die Staatsschuldenkrise hat Portugal, Irland, Spanien erfasst. Wegen seiner miesen Wirtschaft und eines altersstarren, sexbesessenen und reformunfähigen Regierungschefs steht jetzt Italien am Pranger. Silvio Berlusconis Tage scheinen gezählt, die Schuldenkrise eskaliert weiter.



17 Krisengipfel und zahlreiche Treffen der Finanz-Elite reichten bisher nicht aus, überzeugende Lösungsstrategien zu präsentieren und Märkte zu beruhigen. Das Volk spürt, es wird schlimmer, es geht nichts weiter.



Nicht nur der Druck von unten, von den Bürgern, auf die EU-Politiker steigt. Die internationalen Erwartungen werden täglich größer: Die USA, China, Russland überbieten sich in Warnungen, die Eurozone nicht weiter zu gefährden. Schließlich sei die Stabilität der gemeinsamen Währung "der Schlüsselfaktor zur Vermeidung einer weltweiten Rezession".



Die Signale verhallten ungehört: Die Ergebnisse bisheriger Krisentreffen lesen sich wie eine Chronologie des Scheiterns und gebrochener Versprechen. Umso größer waren die Erwartungen an den Sondergipfel in Brüssel. Man wollte einen "Befreiungsschlag", eine "bahnbrechende Lösung". Das Resultat bis zum Redaktionsschluss der Donnerstagsausgabe: Eine Erhöhung der Eigenkapitalquote der Banken auf neun Prozent sowie die Vergrößerung des Hilfsfonds auf rund eine Billion Euro. Ob das ausreicht, Griechenland und möglicherweise auch Italien vor der Pleite zu retten, ist offen. Börsen und Ratingagenturen werden urteilen, ebenso darüber, ob das Gipfel-Ergebnis der große Wurf war.