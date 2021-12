Das Steuerjahr 2022: Was sich für Betriebe ändert

CO2-Bepreisung

Der viel diskutierte CO2-Preis von 30 Euro pro Tonne, wodurch klimaschädliche Energieträger teurer werden, soll im Juli erstmals fällig werden. Der Liter Diesel wird dann um rund neun Cent, der Liter Benzin um rund acht Cent teurer. Ein regionaler Klimabonus soll ab der zweiten Jahreshälfte die Mehrkosten abfedern - wann er erstmals ausbezahlt wird ist noch unklar. Dieser besteht aus zwei Teilen: Einem Sockelbetrag in der Höhe von 100 Euro und zusätzlich einem Regionalausgleich für jene, die auf das Auto angewiesen sind.

Fix ist, dass Erwachsene zwischen 100 und 200 Euro ausgezahlt bekommen, um die Mehrkosten durch höhere Energiepreise abzufedern. Der genaue Betrag hängt am Wohnort: mit 100 Euro am wenigsten erhalten die Wienerinnen und Wiener, was die Regierung mit den gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsmitteln begründet.

Überall anders gilt: Je ländlicher die Gemeinde und je schlechter die Öffis, desto höher der Bonus. Kinder erhalten die Hälfte. Personen unter 18 Jahren bekommen jeweils die Hälfte. Menschen mit Behinderungen, die eine Mobilitätseinschränkung haben, erhalten unabhängig vom Wohnort 200 Euro.

Entlastungsmaßnahmen soll es auch für jene Betriebe geben, die stärker als andere betroffen sind: Wenn etwa ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt wird oder die Gefahr des Abwanderns der Produktion in Länder mit geringeren Standards besteht oder wenn sie in der Produktion besonders viel fossile Energieträger brauchen, dazu auch die Landwirtschaft. Details gibt es dazu noch nicht.