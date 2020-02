Das Sparbuch wird erst in 10 bis 20 Jahren seine Bedeutung verlieren

Die Abschaffung des papierenen Sparbuchs bei der Hypo-Landesbank Niederösterreich hat eine heftige Debatte in der Bankenlandschaft ausgelöst. Die Hypo will künftig ihr digitales Sparbuch forcieren, weil sich auch das Kundenverhalten ändere. „Diese Diskussion ist zurzeit so nötig wie ein Kropf oder wie eine Diskussion um die Besteuerung des 13. und 14. Gehalts “, ätzt ein Banker im Gespräch mit dem KURIER. „Es gibt Dinge im Bankgeschäft wie das Sparbuch, die rührt man einfach nicht an.“

Denn das gedruckte Sparbuch ist nach wie vor ein Liebkind der Österreicher. Die UniCredit Bank Austria hat im vergangenen Herbst eine Umfrage bei Marketagent.com in Auftrag gegeben. Mit einem klaren Ergebnis.

„Auf Basis eines hohen Sicherheitsbedürfnisses lassen weiterhin 63 Prozent der Befragten in Österreich ihr Vermögen auf traditionellen Sparbüchern liegen, obwohl sie wissen, dass sich die niedrigen Zinsen nicht so schnell verändern und dass man am Sparbuch schleichend Kaufkraft einbüßt“, heißt es. „Daher gibt die Bank Austria auch weiterhin Papier-Sparbücher aus und plant derzeit auch keine Änderung.“ Zugleich bietet die Bank aber auch Sparkarten bzw. Sparkonten an, die per Onlinebanking 24 Stunden verfügbar sind.

„Wir orientieren unsere Produkte immer an den Wünschen unserer Kunden. Deshalb werden wir weiterhin auch klassische Sparbücher anbieten“, heißt es von der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien. „Die Kundenbedürfnisse ändern sich jedoch. Wir merken eine zunehmende Nachfrage nach digitalen Anlageformen. Unser Onlinesparen wird verstärkt nachgefragt. Das ist nichts anderes, als die digitalisierte Fortsetzung des Sparbuches, das rund um die Uhr verfügbar ist.“