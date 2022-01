Und mitunter um ehrliche Ansagen. Denn wer heute eine Küche bestellt, kann sich gleich auf lange Wartezeiten einstellen. Früher waren Wartezeiten von zehn Wochen normal, heute dauert es doppelt so lange, bis die Küche steht. Und dann oft noch mit Ersatzgeräten, weil die bestellte Ware erst nachgeliefert wird. Eine Entspannung ist laut Wimmer vorerst nicht in Sicht, die Lieferkettenprobleme würden die Branche noch das ganz Jahr über begleiten, schätzt er.

Viele Aufträge, wenig Ertrag

„Die Themen Preise und Lieferketten fordern uns sehr“, sagt auch Georg Emprechtinger, Vorsitzender der österreichischen Möbelindustrie. Die Preisentwicklung sei zuletzt „brutal“ gewesen. Lieferprobleme hätte es schlicht überall gegeben – bei Holz, Metall sowie bei Chips, die bei immer mehr Steuerungen von Möbeln eingebaut sind. Dennoch: Das Produktionsvolumen der heimischen Möbelindustrie sei in den ersten drei Quartalen 2021 um 16 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro gestiegen, was allerdings auch am schwachen Vorjahr liegt.