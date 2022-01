Lockdown für Ungeimpfte: Im Handel ist 2-G ein Auslaufmodell

Parallel dazu warnen Virologen, dass ein Ende des Lockdowns für Ungeimpfte ein völlig falsches Zeichen ist.

Stimmt alles.

Das Leben ist nur leider nicht Schwarz-Weiß, sondern eine einzige Grauzone. Man muss die Kirche im Dorf lassen. Ein Kunde, der an der Kassa eines Elektro- oder Möbelgeschäfts steht, ist für sich oder seine Mitmenschen nicht gefährlicher oder ungefährlicher als einer, der an der Supermarktkassa steht. Beim Einkaufen mit Maske hält sich das Ansteckungsrisiko laut Studien ohnehin in engen Grenzen. Wenn der Lockdown für Ungeimpfte etwas bringt, dann zusätzlichen Druck, sich doch impfen zu lassen. Also die Impfquote zu steigern und die Spitäler zu entlasten.

So wie es auch Ziel der Impfpflicht ist. Und wenn diese Anfang Februar gilt, kann es nicht mehr Aufgabe des Handels sein, deren Einhaltung zu kontrollieren.