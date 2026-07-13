Ein Unternehmen mit mehr als 1,13 Milliarden Euro Umsatz und 4.000 Mitarbeitern, das von einem Allein-Geschäftsführer geleitet wird. In der Wirtschaft heute undenkbar, hält sich dieses monokratische Modell an der Spitze des ORF trotz jahrelanger, vielfacher Kritik immer noch.

Laut ORF-Gesetz ist der Generaldirektor Alleingeschäftsführer des Gesamtkonzerns. Die Direktorinnen und Direktoren sind kein gleichrangiges Kollegialorgan wie in einem Unternehmens-Vorstand, sondern werden auf seinen Vorschlag bestellt und sind ihm nachgeordnet, sprich weisungsgebunden. „Eine einzige Person verantwortet damit Programm, Finanzen, Personal, Strategie und Außenvertretung. Wo eine Aktiengesellschaft einen Vorstand mit kollektiver Verantwortung hätte, hat der ORF einen Solisten“, moniert der Personalberater und Headhunter Thomas Stummer.

Als gerichtlicher Sachverständiger setzt sich Stummer intensiv mit Compliance und Governance auseinander. Er konstatiert dem ORF-Modell angesichts dieser Machtkonzentration ohne Korrektiv nicht nur gravierende Governance-Probleme, sondern auch hohe Risiken für das Unternehmen. „Eine Milliarde Umsatz in der Hand einer einzigen Person, ohne Vier-Augen-Prinzip auf Leitungsebene – das ist kein Führungsmodell, das ist ein Konstruktionsfehler“, sagt Stummer im Gespräch mit dem KURIER. Es mache einen großen Unterschied, berichten viele Manager, ob das Vier-Augen-Prinzip auf Augenhöhe in einem Vorstand praktiziert wird oder mit Mitarbeitern, selbst wenn diese in leitenden Funktionen sind.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © PIROMedia Thomas Stummer, Personalberater und Headhunter

Fällt der Chef aus, wanke die gesamte Führung – der Rücktritt von Roland Weißmann im März und die interimistische Phase hätten das belegt, meint Stummer. Und in Richtung Einflussnahme: „Wer nur einen Mann überzeugen muss, tut sich leichter, als einen mehrköpfigen Vorstand zu überzeugen. Genau deshalb ist die Alleingeschäftsführung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk brandgefährlich. Nebenbei bringt es einen Alleingeschäftsführer auch selbst in eine hochriskante Situation“. Als Einzel-Geschäftsführer könne man sich schwerer wehren. Ist die Governance in den zahlreichen Tochterunternehmen besser? „Die Töchterstruktur verlängert nur die Kontrollkette, sie behebt die Monokratie nicht“, erklärt Stummer. Die großen Tochtergesellschaften wie ORF Enterprise (Werbevermarktung), ORS (Sendetechnik) oder die Programm-Servicegesellschaften sind GmbHs und/oder KGs mit eigenen Geschäftsführern und Aufsichtsräten. Die, erraten, wiederum vom Generaldirektor in Abstimmung mit dem Stiftungsrat besetzt werden. Bei der Enterprise und der Marketing und Creation saß Weißmann selbst an der Spitze des Aufsichtsrates. Auffallend ist auch, dass im Gegensatz zur Konzernspitze kleine ORF-Firmen mit Mini-Umsätzen, beispielsweise die ORF-Kontakt Kundenservice, mehrere Geschäftsführer haben. Kritisch beurteilt Stummer auch den 35-köpfigen Stiftungsrat, dessen Vorsitzende Heinz Lederer (SPÖ) und Gregor Schütze (ÖVP) im Fall Weißmann unprofessionell agiert haben. Der Stiftungsrat ist laut ORF-Gesetz einem Aufsichtsrat einer AG gleichzusetzen. Die vom Verfassungsgerichtshof eingeforderte Reform steht bis heute aus, nach wie vor feiert der Proporz fröhliche Urständ’.