Matthias Seiringer übernimmt interimistisch ORF-Enterprise-Leitung

Nachdem Oliver Böhm infolge einer Complianceuntersuchung Ende Juni als Chef der ORF-Vermarktungstochter Enterprise abberufen wurde, hat Generaldirektorin Ingrid Thurnher einen interimistischen Nachfolger ernannt. Matthias Seiringer wird die Funktion an der Spitze des Werbezeitenvermarkters bis zur Neubesetzung ausüben. Bisher war Seiringer als Head of Sales für den Digitalbereich verantwortlich.

„Die Geschäftsführung der ORF-Enterprise wird demnächst ausgeschrieben. Wie angekündigt stellen wir damit zeitnah die Weichen für eine rasche Nachbesetzung dieser für den ORF sehr wichtigen Funktion“, kündigte Thurnher in einer Aussendung an. Die Entscheidung über die Nachfolge werde dann in Abstimmung mit dem ab 1. Jänner 2027 amtierenden Generaldirektor Clemens Pig erfolgen.