Fristlos: ORF beruft Werbechef Böhm mit sofortiger Wirkung ab

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat ORF-Enterprise-Chef Oliver Böhm mit sofortiger Wirkung abberufen. Entsprechende Informationen wurden dem KURIER am Montag vom ORF bestätigt.

Thurnher hatte Böhm im April beurlaubt und die Prüfung von schwerwiegenden Vorwürfen durch die ORF-interne Compliance-Stelle veranlasst. Die Prüfung - unter Beiziehung externer Experten – ist nun abgeschlossen.

Laut ORF kommt die Überprüfung der Vorwürfe zum Schluss, "dass in mehrerlei Hinsicht Verhalten an den Tag gelegt wurde, das eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen unmöglich macht".