Fristlos: ORF beruft Werbechef Böhm mit sofortiger Wirkung ab
ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat ORF-Enterprise-Chef Oliver Böhm mit sofortiger Wirkung abberufen. Entsprechende Informationen wurden dem KURIER am Montag vom ORF bestätigt.
Thurnher hatte Böhm im April beurlaubt und die Prüfung von schwerwiegenden Vorwürfen durch die ORF-interne Compliance-Stelle veranlasst. Die Prüfung - unter Beiziehung externer Experten – ist nun abgeschlossen.
Laut ORF kommt die Überprüfung der Vorwürfe zum Schluss, "dass in mehrerlei Hinsicht Verhalten an den Tag gelegt wurde, das eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen unmöglich macht".
Keine Details zu Vorwürfen
Über den Inhalt der Vorwürfe gegen Böhm, die jedenfalls nicht sexuell konnotiert waren, wurden bisher keine näheren Details bekanntgegeben. Der ORF verweist in dem Zusammenhang auf den Persönlichkeitsschutz und den Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Böhm war seit 2013 CEO der ORF–Enterprise und damit Herr der für den ORF so wichtigen Werbemillionen. Die Enterprise vermarktet alle überregionalen ORF-TV-Sender und Radiostationen, das gesamte Digital-Angebot sowie Teletext und die "Nachlese". Auch der internationale Vertrieb von ORF-Produktionen gehört zum Aufgabenbereich der Enterprise. Damit nimmt sie gut 200 Millionen Euro jährlich ein.
Böhm gehörte zu den Top drei im ORF-Gehaltsranking des Transparenzberichts.
Die ORF-Enterprise wird weiterhin von Prokurist Heinz Mosser und Prokuristin Dorit Wolkenstein geführt. "Der ORF wird zeitnah die Weichen für die Bestellung einer neuen Geschäftsführung der ORF-Enterprise stellen", heißt es gegenüber dem KURIER.
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