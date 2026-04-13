ORF-Enterprise-Geschäftsführer Oliver Böhm nach Vorwürfen beurlaubt

Der nächste prominente ORF-Manager sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert. "Nachdem rund um Ostern Vorwürfe gegen ORF-Enterprise-Geschäftsführer Oliver Böhm aufgekommen sind, wurde er unverzüglich beurlaubt", bestätigte der ORF dem KURIER. Eine Compliance-Untersuchung "durch interne und externe Expert:innen" sei eingeleitet.

Über den Inhalt der Vowürfe wurde voerst nichts bekannt. "Sobald Ergebnisse dieser Untersuchung vorliegen, wird der ORF über die nächsten Schritte entscheiden und darüber auch sofort informieren. Wir bitten um Verständnis, dass wir zum Schutz aller Beteiligten vorab über keine Details, sondern erst über Ergebnisse dieser Untersuchung informieren werden."