Das große Zittern am Valentinstag

Das Kaufverhalten ist am Valentinstag anders als an anderen Tagen, sagt Bigl. An normalen Tagen würde sich die Kundschaft auf 70 Prozent Frauen und 30 Prozent Männer aufteilen. Am Valentinstag liege das Verhältnis bei circa 50:50. Spendabler sind die Kunden nicht. Mit 15 bis 20 Euro liegen die Ausgaben in etwa so hoch wie an normalen Tagen. Bigl stellt ein Stadt-Land-Gefälle fest. In der Stadt seien die Umsätze höher, am Land würden sich die Menschen zum Beispiel Adventkränze oft selber machen oder Blumen auf der Wiese pflücken.