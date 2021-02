St. Pölten blüht rechtzeitig zum Valentinstag auf

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Trotz FFP2-Maske riecht man duftenden Wind, der nun durch die St. Pöltner Innenstadt weht. Rechtzeitig zum Valentinstag ist die Kremsergasse seit Mittwoch nämlich um ein Floristik-Geschäft, die Blumenbinderei Nentwich, reicher.

Erstmals in der Stadt

Mit der Blumenbinderei eröffnet der familiäre Traditionsbetrieb aus Weißenkirchen an der Perschling (Bezirk St. Pölten Land) nun erstmals ein Geschäft im städtischen Raum. „Wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt und heuer haben wir uns trotz Pandemie dafür entschieden dieses Projekt umzusetzen“, freut sich Chefin Michaela Nentwich anlässlich der Eröffnung.

Generell habe das Coronavirus ihren Gartenbau-Betrieb weitestgehend verschont. Da die Leute so viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht hätten, sei auch die Kundschaft nicht ausgeblieben. „Jeder will es zu Hause schön haben“, meint Nentwich. „Pflanzen und Blumen, aber auch Dekostücke, machen eben ein schönes Ambiente aus.“

Kräuter und Deko

Genau auf diese Dinge soll auch in der neu eröffneten Blumenbinderei in St. Pölten wert gelegt werden. Denn neben kleinerer Floristik wie beispielsweise einzelnen Blumensträußen und Blumenstöcken werden auch ganze Home-Accessoires angeboten.