Valentinstag zum Mitnehmen in St. Pölten

Dinner zu jeder Zeit

Wer am Valentinstag lieber zeitunabhängig essen mag, kann auf das Angebot vom Gasthaus Nährer zurückgreifen. Entweder in Rassing oder im Pop-up Gasthaus Nährer in der Handel Mazzetti-Straße 65a in St. Pölten können Menüs zum "Aufkochen" Zuhause abgeholt werden. Die Vorbestellung läuft bis 11. Februar unter office@gasthaus-naehrer.com.