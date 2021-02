Regionalladen im Bezirk St. Pölten eröffnet trotz Lockdown

Am Sonntag, am 31. Jänner, eröffnete der Regionalladen im ehemaligen Gasthaus Kloiber. Angekommen sei der Laden gut, so Kaufmann. Die geltenden Maßnahmen hätte man problemlos einhalten können.

Von Montag bis Sonntag zwischen 5:00 Uhr und 22:00 Uhr hat der Regionalladen Karlstetten nun seine Türen geöffnet. Die Bezahlung der "regionalen Schmankerl" ist in Bar sowie per Bankomatkarte möglich.

von Verena Huber