Das Geschäft mit gefälschten und geschmuggelten Zigaretten boomt

Das Geschäft mit geschmuggelten und gefälschten Zigaretten wird anscheinend immer lukrativer. Im Vorjahr wurden in der EU 38,9 Milliarden illegale Zigaretten konsumiert, das ist ein Anstieg um 10,8 Prozent gegenüber 2023. Gefälschte und unversteuerte Zigaretten haben in der EU mittlerweile einen Marktanteil von 9,2 Prozent. Dadurch entgehen den EU-Staaten Steuern in Höhe von 14,9 Milliarden Euro. Rechnet man die Schweiz, die Staaten aus Ex-Jugoslawien, Albanien, die Ukraine und Moldau dazu, dann beträgt der Steuerausfall sogar 19,4 Milliarden Euro.

Spitzenreiter bei den illegalen Zigaretten sind Frankreich und die Niederlande, weil in diesen Ländern sehr hohe Abgaben auf Tabakwaren anfallen. In Frankreich beträgt der Marktanteil an geschmuggelten und gefälschten Zigaretten 38 Prozent, in den Niederlanden hat sich der Marktanteil im Vorjahr auf 18 Prozent verdoppelt. Indes verzeichneten die Ukraine und Griechenland einen Rückgang am Schwarzmarkt von Zigaretten um 5,72 Prozentpunkte bzw. 6,12 Prozentpunkte.