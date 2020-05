Das beliebteste Obst der Österreicher

Wie groß die Vielfalt einst gewesen sein muss, kann man an den imposanten Resten ablesen. Obwohl vor allem in den Siebziger- und Achtzigerjahren massenhaft alte Bäume gefällt wurden, gibt es heute immerhin noch 800 regionale und lokale Sorten. Von manchen sind zwar nur noch wenige Bäume übrig, aber dennoch: "In den Streuobstwiesen schlummert ein alter Schatz", meint Bernd Kajtna von der Arche Noah. Die niederösterreichische Gesellschaft mit Sitz in Schiltern bemüht sich um die Erhaltung und Verbreitung alter Kulturpflanzen. "Je weniger Bäume von einer Sorte noch da sind, umso schwieriger ist die Vermehrung und Bewahrung."

Die Bezeichnung "alte Sorte" ist nicht bedeutungsgleich mit "in Österreich ureinheimisch". Die Geschichte des Maschanzkers etwa beginnt nicht in der Steiermark, sondern im Osten Deutschlands. Rund um die Stadt Meißen, 25 km nordwestlich von Dresden ( Sachsen), wurde seit alters her die Sorte "Borsdorfer Äpfel" häufig angebaut. Im nahen Böhmen, nannte man die Borsdorfer "Meißener" (míšenské jablko). Über Böhmen kam der Apfel nach Österreich – der tschechische Name wandelte sich dabei zu Maschanzker. Die erste schriftliche Erwähnung findet sich 1877 als Winter-Maschanzker. Wurm: "Genau genommen sind aber auch der ,Golden Delicious" und der ,Jonathan" alte Sorten, weil sie vor 1900 in den USA aufgefunden wurden."