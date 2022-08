Warum das Auto noch immer Männersache ist

Frauen und Jüngere teilen fairer auf

Das Prinzip „Gleiche Rechte, gleiche Pflichten“ gilt tendenziell stärker bei jüngeren Autofahrenden. In der Gruppe der über 50-Jährigen fühlen sich Männer in allen Belangen rund ums Auto häufiger zuständig. Bei den Unter 30-Jährigen geht es in Richtung Gleichberechtigung beim Thema Auto, so AutoScout24.