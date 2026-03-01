Dachfonds soll Lücke bei Finanzierungen schließen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Große Hoffnungen setzen österreichische Start-ups in den von der Regierung geplanten Dachfonds. Die Investitionen in heimische Jungunternehmen waren in den vergangenen beiden Jahren eingebrochen. Im vergangenen Jahr gingen sie um mehr als die Hälfte auf 253 Millionen Euro zurück. Vor allem in der Wachstumsphase, wenn höhere Summen im zweistelligen Millionenbereich notwendig sind, stoßen österreichische Start-ups auf Hürden bei der Finanzierung. Der Fonds, der in Fonds investiert, soll helfen, diese Lücke zu schließen.

Start 2027 In der Branche hat man bereits heuer mit dem Start des Dachfonds gerechnet. Operativ tätig werden soll er aber erst 2027, wie aus einem Mitte Jänner veröffentlichten Papier der Bundesregierung zur Industriestrategie hervorgeht. Viele Details sind noch offen. 300 bis 500 Millionen Euro soll der Fonds schwer sein, hieß es zuletzt. 50 bis 100 Millionen Euro davon könnten als Ankerinvestment von der öffentlichen Hand, der Rest soll von privaten Investoren kommen. Um das Vertrauen internationaler Investoren zu gewinnen, sei ein unabhängiges Management des Fonds von zentraler Bedeutung, sagt Business Angel Werner Wutscher. Die Investitionen dürfen sich auch nicht nur auf Österreich beschränken, sondern müssen europaweit möglich sein. Auch um das Risiko zu streuen und entsprechende Renditen zu ermöglichen, wie es in einer vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Studie heißt.

Pensionskassen im Visier Im Visier hat man mit dem Dachfonds auch die heimischen Pensionskassen. Die investieren auch schon heute in Start-ups, allerdings nicht in Österreich, wie es aus der Branche heißt. Hannah Wundsam von Austrian Startups ortet jedenfalls eine „gewisse Offenheit“. Bei den heimischen Pensionskassen gibt man sich noch zurückhaltend. Man müsse die genaue Ausgestaltung des Fonds abwarten, hieß es am Rande eines Pressegesprächs des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen in der WKÖ zuletzt zum KURIER.