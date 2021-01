Crowdinvesting lockt trotz Corona mehr Anleger an

„Die Sparkunden erleiden durch null Zinsen eine kalte Enteignung.“ Mit kleinen Beträgen ab 250 Euro könnten sie an Investments teilhaben, die bis zu rund acht Prozent Zinsen im Jahr abwerfen. Zudem würden die Bankenregulierungen immer heftiger werden, so dass Investoren die entstehende Eigenmittellücke mit Hilfe der Crowd schließen.

Drei Viertel der Gelder landen in Immobilienprojekten (gefolgt mit großem Abstand von Nachhaltigkeitsthemen mit 7 Prozent und Gesundheit mit 4 Prozent), die sonst zum Teil nicht realisierbar gewesen wären. In all den Jahren seien schon 304,3 Mio. Euro in rund 750 Projekte geflossen. Davon seien nur 26 Projekte mit 5,1 Mio. Euro ausgefallen. „Das tatsächliche Risiko lässt sich durch eine hohe Diversifikation reduzieren“, so Zederbauer, der über seine Plattform nur Immoprojekte vermittelt. In dem Bereich gebe es die wenigsten Probleme.