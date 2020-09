Credit Suisse startet eigene Smartphone-Bank

Die Schweizer Großbank Credit Suisse geht mit einer eigenen Internet-Bank an den Start. Ab Ende Oktober können Kunden im Heimmarkt über das neue Angebot CSX sämtliche Bankgeschäfte über das Smartphone erledigen, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. In einem ersten Schritt biete CSX ein Franken-Konto, eine onlinefähige Debit-Mastercard einschließlich kostenloser Auslandstransaktionen.

Über die nächsten Monate kämen schrittweise Dienstleistungen im Anlage-, Vorsorge- und Hypothekarbereich dazu. Für Kunden, die sämtliche Bankgeschäfte digital abwickelten, sei CSX kostenlos. Wer regelmäßig Bargeld am Bankautomaten beziehe, könne gegen eine Gebühr eine zusätzliche Karte nutzen.