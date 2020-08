Online-Bank N26 trotz Coronakrise weiterhin mit hohem Zuwachs

Kundenzahlen zu den einzelnen Ländern veröffentlicht N26 nicht. Die Online-Bank mit 1.500 Mitarbeitern bietet Online-Konten in 24 europäischen Staaten und den USA an. "Die bloße Kundenanzahl ist aber kein Selbstzweck", so Hauer. Ziel seien "exzellente Produkte und zufriedene Kunden". Nach Kritik am langsamen Kundenservice hat N26 im vergangenen Jahr und heuer die Zahl der Mitarbeiter in diesem Bereich kräftig ausgebaut.

Die Corona-Pandemie mit Ausgangsbeschränkungen und Abstandsregeln hat den Vormarsch des digitalen Bezahlens und Online-Bankings weiter verstärkt. "Viele Bevölkerungsgruppen haben erstmals ein digitales Konto eröffnet, auch viele ältere Personen", so N26-Manager Hauer. "Das Kundenwachstum ist sehr stabil, ungebrochen durch die Krise. Nach einem Rückgang während des Lock-Down ist der Konsum fast schon wieder auf Vorkrisenniveau."