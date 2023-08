Credit Suisse-Kleinanleger klagen gegen UBS-Übernahme

Am Montag wollen Kleinaktionäre gegen die Übernahme der Credit Suisse eine Klage einreichen. "Konkret werden einige Aktionäre als sogenannte Musterkläger die Klage beim Handelsgericht in Zürich einreichen", sagte Arik Röschke vom Schweizerischen Anlegerschutzverein (SASV )auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Röschke bestätigte am Sonntag eine entsprechende Meldung der "Financial Times", die zuerst darüber berichtet hatte.

Hinter der Klage vereinten sich inzwischen fast 1.000 Personen, die sich über den SASV angeschlossen hätten, sagte Röschke weiter. Es seien primär Privatanleger aus der Schweiz.

➤ Mehr zum Thema: Spione, Lügen, Geldwäsche: Die Skandale der Credit Suisse