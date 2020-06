Wie die Wirtschaftskrise die Bundesländer unterschiedlich trifft

Eine im Vergleich dazu schließlich höher einzuschätzende Krisenanfälligkeit findet man in Wien, Kärnten und Salzburg. In Wien ist die Erwerbstätigkeit in krisenresistenten Branchen – nicht zuletzt aufgrund des gering ausgeprägten Produktionssektors – relativ gering. Gleichzeitig weist die Bundeshauptstadt einen stark ausgeprägten Tourismus- und Kultursektor sowie zahlreiche Dienstleistungsunternehmen auf, die von der aktuellen Krise besonders stark betroffen sind.

Auch in Kärnten sind vergleichsweise viele Personen in eher krisenanfälligen Wirtschaftssektoren, insbesondere in Beherbergung und Gastronomie aktiv und weniger in krisenfesten Sektoren. Für Salzburg gilt dasselbe. Die hohe Bedeutung des Tourismus ist in der Covid-Krise ein Nachteil. Dagegen weist Salzburg aber immerhin eines der höchsten verfügbaren Haushaltseinkommen aus.