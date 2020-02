Coronavirus: Chinas Unternehmen suchen um Milliardenkredite an

"Produkteinführungen werden abgesagt oder verschoben, da größere Veranstaltungen in China nicht erlaubt sind", schrieben die Experten von Canalys. Der heimische Marktführer Huawei spricht mit Blick auf die Fertigungskapazität zwar von Normalität. Doch ist das Unternehmen wie viele Konkurrenten in der Produktion von Zulieferern abhängig.

Falls die Firmen ihre Fertigung nicht rechtzeitig wieder hochfahren könnten, sei vielfach die Markteinführung neuer Produkte gefährdet, warnen Analysten. Neben Huawei planen auch die auf das Betriebssystem Android ausgerichteten chinesischen Hersteller Xiaomi und Oppo neue Geräte in der ersten Jahreshälfte herauszubringen.

Nissan stoppt Produktion in Japan, Samsung nimmt sie in China wieder auf

Der japanische Autobauer Nissan will wegen des Coronavirus die Produktion in seinem Werk in Kyushu im Südwesten Japans vorübergehend stoppen, berichtete die Tageszeitung Nikkei am Montag. Die Entscheidung sei getroffen worden, weil es für Nissan schwierig sei, Zuliefer-Teile aus China zu bekommen. Damit beginne die Coronavirus-Epidemie die globalen Lieferketten zu belasten.

Der Unterhaltungselektronikkonzern Samsung plant, die Produktion in seiner TV-Fabrik im chinesischen Tianjin am 17. Februar wieder hochzufahren. Dies teilt ein Sprecher des südkoreanischen Unternehmens mit. Die Produktion in einem Haushaltsgerätewerk in China solle am Montag wieder starten.

Mobilfunkmesse MWC in Barcelona - und keiner kommt?

Die weltweit führende Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona droht wegen des Coronavirus zu einer Geisterveranstaltung zu werden. Mit Amazon und Sony sagten zwei weitere Großunternehmen ihre Teilnahme ab.

"Da wir größten Wert auf die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kunden, Partner, Medien und Mitarbeiter legen, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, uns von der Ausstellung und Teilnahme am MWC 2020 zurückzuziehen", erklärte Sony am Montag. Ähnlich begründete auch Amazon sein Fernbleiben.

Zuvor hatten bereits der schwedische Telekomausrüster Ericsson, der südkoreanische Elektronikkonzern LG und der Chiphersteller Nvidia ihre Teilnahme am MWC abgesagt. Man folge der Empfehlung vieler Gesundheitsexperten, im Moment auf unnötige internationale Reisen zu verzichten, hieß es bei LG zur Begründung.

Andere Aussteller wie die chinesischen Konzerne Huawei, ZTE und Lenovo sowie der südkoreanische Elektronikgigant Samsung stehen noch zu ihren Auftritten in Barcelona. Sie haben aber Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und schicken beispielsweise Mitarbeiter aus China schon 14 Tage im Voraus nach Europa, um somit zu verhindern, dass infizierte Personen auf der Messe auftreten. Samsung will weniger Personal nach Barcelona entsenden. ZTE sagte die Pressekonferenz ab und will nun stattdessen die Neuheiten am Messestand präsentieren.