Coronavirus: Pleite eines namhaften Golfanlagen-Betreibers

„Die Antragstellerin wurde im Jahr 1987 gegründet. Der Unternehmensgegenstand war (und ist) die Errichtung und der Betrieb einer Golfanlage in Köstenberg, die nordwestlich des Ortes Velden, auf halbem Weg zwischen dem Nord-West-Ufer des Wörthersees und dem zentralen Südufer des Ossiacher Sees gelegen ist“, teilt die Golfanlagen Velden-Köstenberg Errichtungs und BetriebsgmbH & CO KG dem Gericht mit. „Die Antragstellerin bietet einen internationalen Turnierplatz mit 18 Löchern auf 700 Metern Seehöhe, natürlich in die Landschaft eingefügte Spielbahnen auf einem ca. 80 Hektar großen Gelände, ein Clubhaus mit Restaurant, Garderoben, Duschen, Caddiecar-Räumen und Ausrüstungsgeschäft. Daneben besteht eine Driving-Range für 70 Spieler.“

Stagnierende Umsätze

Und weiter heißt es: „Die Errichtung und der Betrieb der Golfanlage war zunächst auch recht erfolgreich, die Antragstellerin konnte seit ihrer Gründung ausgeglichen bilanzieren. Erst in letzter Zeit drehte sich die Ertragslage ins Negative.“

Stagnierende Umsätze aus Spielgebühren und Mitgliedsbeiträgen führten zu einem negativen Eigenkapital in Höhe von 601.000 Euro. Die Geschäftsführung konnte eine Insolvenz durch Rückstehenserklärungen und Haftungs-zusagen der Gesellschafter und Investoren bis vor kurzem abwenden. „Es wurde auch ein Businessplan, der umfangreiche Investitionsmaßnahmen in die Golfanlege mit einbezog, mit Investoren verhandelt, sodass ein nachhaltiger Turnaround zum Greifen nahe war“, heißt es weiter.