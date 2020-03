Coronavirus: Milliardendeal zwischen ams und Osram in Gefahr

Die milliardenschwere Kapitalerhöhung bei der börsennotierten steirischen ams droht am rapiden Kursverfall der Aktie zu scheitern.

Das Papier des heimischen Sensor-Spezialisten sank am Montag unter dem Eindruck der Coronavirus-Krise an der Schweizer Börse um 18 Prozent auf 9,54 Franken (8,95 Euro). Zeitweise fiel es sogar unter die 9,20 Franken, für die ams die neuen Aktien verkaufen will.

Damit fehlt den Osram-Anteilseignern derzeit jeder Anreiz, die bis zu 190 Millionen Aktien zu zeichnen.

1,6 Milliarden

Die Bezugsrechte, von denen vier zum Kauf einer neuen Aktie berechtigen, brachen um mehr als drei Viertel auf 1,31 Franken ein.

ams will mit den 1,65 Milliarden Euro, die die Kapitalerhöhung einbringen soll, den Kauf des Münchner Lichtkonzerns Osram zum Teil finanzieren.