Coronavirus: Hyundai stoppt Arbeit in Werk, Arbeiter positiv getestet

Die südkoreanische Fluggesellschaft Korean Air Lines Co Ltd gab am Freitag bekannt, dass sie die Anzahl der Flüge in die USA im März reduzieren werde, die globale Kapazität reduzierte sich um 11 Prozent. Es ist geplant, bei Passagieren, die in die USA reisen, Fieber zu messen. Personen mit einer Temperatur über 37,5 Grad Celsius werde es nicht erlaubt, zu fliegen. Ein Flugbegleiter der Airline, der von Incheon nach Los Angeles flog, wurde positiv auf das Virus getestet.

Südkorea meldete am Freitag 256 neue Fälle, womit sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 2.022 erhöhte.