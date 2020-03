Coronavirus: Fleischverarbeiter Norbert Marcher über die Folgen

Norbert Marcher

Der Villacher (geboren 1963) ist

nach seinem Abschluss an der Wirtschaftsuni Wien in den Familienbetrieb eingestiegen. Auch seine beiden Brüder und sein Neffe sind im 1929 gegründeten Unternehmen tätig

Marcher Fleischwerke

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Villach ist zu 100 Prozent in Familienbesitz und hat 1800 Mitarbeiter, davon 1500 in der Produktion. Zu Marcher gehören 8 Standorte in Österreich. Ende 2017 hat Marcher von Vivatis die Firmen Loidl (Ktn.) und Landhof (OÖ) übernommen. Zur Gruppe gehören auch die Erzeuger von Schinken- und Wurstwaren sowie Fertiggerichten Aibler in Oberwaltersdorf (NÖ) und Blasko Convenience in Bruck an der Mur (Stmk.). Der Gesamtumsatz beträgt 550 Mio. Euro