Coronavirus - Fiat Chrysler denkt an Produktionsstopp in Serbien

Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler (FCA) denkt an einen vorübergehenden Produktionsstopp in seiner Fabrik in Serbien wegen ausfallender Lieferungen von Komponenten aus China.

Betroffen sei das Produktionswerk in Kragujevac, in dem das Fiat-Modell 500L hergestellt wird, berichtete die US-Nachrichtenagentur Bloomberg.