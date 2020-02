Coronavirus: China entfernt Mobile-Game "Plague Inc." aus App-Store

"Wir haben sehr traurige Nachrichten für unsere Spieler in China. Wir wurden soeben darüber informiert, dass Plague Inc. Inhalte enthält, die, wie von der chinesischen Cyberspace Administration festgelegt, in China illegal sind", schreiben die Entwickler in einem Statement. Das Spiel sei mehrere Jahre lang das meistverkaufte handy-Spiel in China gewesen, heißt es weiter.

" Plague Inc. sticht als intelligente und anspruchsvolle Simulation hervor, die Spieler dazu anregt, mehr über ernsthafte Fragen der öffentlichen Gesundheit nachzudenken". Den Entwicklern sei klar, dass der Schritt wohl mit dem Ausbruch des Coronavirus in China zusammenhänge, "doch Plague Inc.'s pädagogische Bedeutung wurde wiederholt von Organisationen wie dem US-Zentrum für Seuchenkontrolle und -Prävention anerkannt".

Nun wolle man Kontakt mit den chinesischen Behörden aufnehmen und eine Lösung finden. "Aber als kleines, unabhängiges Entwicklerstudio im Vereinigten Königreich stehen die Chancen schlecht", heißt es gegen Ende des Statements. Außerhalb Chinas soll sich aber nichts am Umfang und Inhalt des Spiels ändern.