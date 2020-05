Coronavirus: AK fordert Jugendrettungspaket

Jugendarbeitslosigkeit habe weitreichende Folgen für die Betroffenen, für die wirtschaftliche Entwicklung und für die Gesellschaft an sich, so Kalliauer in einer Aussendung vom Dienstag. Die Folgen für die Betroffenen sind eine geringere Lebenszufriedenheit, ein schlechterer Gesundheitszustand und geringeres Einkommen in der Zukunft. Diesen Teufelskreis dürfe man nicht zulassen. Das arbeitsmarktpolitische Budget für diese Zielgruppe müsse massiv und rasch ausgeweitet werden, fordert der oberösterreichische AK-Präsident.

Pflichtpraktika

Indes unterstützt die Gewerkschaft vida Schüler bei deren Aussetz-Forderung diesjähriger Pflichtpraktika. "Es ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum das Bildungsministerium unserer Forderung der Aussetzung der heurigen Pflichtpraktika nicht nachkommt. Nachdem in keiner Weise klar ist, wie das Arbeitsaufkommen im Sommer aussieht, können viele Betriebe sowieso nur Absagen erteilen, was zu einem sehr großen Teil auch schon passiert ist", sagt Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida. Hierzu würden ihm von den ORF-Radios am Dienstag befragte Schülerinnen und Schüler aus Tourismus-Fachschulen aus der Seele sprechen.