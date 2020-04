Coronakrise: Deutsche Banken verrechnen Sparern Negativzinsen

Debatte in Österreich

In Österreich entspann sich zuletzt im Februar eine Debatte, ob es eine gesetzliche Regelung braucht. Während nämlich Spareinlagen durch das erwähnte OGH-Urteil von 2009 vor Negativzinsen geschützt sind, ist die rechtliche Lage für das Girokonto, also dort, wo die Gehälter üblicherweise einlangen, nicht so klar. Arbeiterkammer, SPÖ und FPÖ forderten deshalb ein gesetzliches Verbot.

Die Bankensparte in der Wirtschaftskammer hingegen wiegelte ab: Solche Belastungen seien für die Branche aktuell kein Thema. Vereinzelt haben Banken aber das klassische Sparbuch komplett abgeschafft und bieten nur noch digitale Sparformen an.