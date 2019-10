Negativzinsen: Sparer würden Geld zu Hause horten

43 Prozent von 405 Befragten in Österreich gaben an, das Geld dann lieber zu Hause aufbewahren zu wollen. 28 Prozent sagten, dass sie es ausgeben würden, 26 Prozent würden in Wertpapiere investieren, 20 Prozent neigen zum Kauf von Gold, 17 Prozent zu Immobilien. Bei der Frage waren mehrere Antworten möglich.