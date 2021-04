Corona: Woran betriebliche Impfstraßen (bisher) scheitern

In Vorarlberg solle Spar die bestehenden Impfstraßen mitbenutzen, in Oberösterreich eine eigene bei einer der Spar-Zentren aufbauen. Dazu braucht es freilich genügend Ärzte, die wiederum erst organisiert werden müssen. Berkmann: „Wir haben schließlich nicht so viele Betriebsärzte.“ Allerdings kann man Ärzte für diverse Standorte und Termine erst dann organisieren, wenn klar ist, wann welche Impfstraße in Betrieb gehen kann, sprich mit Impfstoff beliefert wird. Kurz: Noch gar nicht. Dazu kommen die Kosten, die in den Unternehmen anfallen. „Natürlich übernehmen wir diese gern, aber nur, wenn die Impfstraße Sinn macht, weil unsere Mitarbeiter so früher drankommen.“