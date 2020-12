Corona-Pandemie: Hälfte der KMU in Europa zittert ums Überleben

Wenn die Einnahmen unverändert bleiben, könnte jedes zehnte KMU innerhalb von sechs Monaten und 55 Prozent innerhalb von zwölf Monaten Insolvenz beantragen. Bereits ein Fünftel der europäischen Klein- und Mittelbetriebe haben Staatshilfe beantragt, ein weiteres Drittel plant, dies zu tun. Am schlimmsten ist die Situation in Spanien und Italien. Frankreich und Großbritannien liegen im Mittelfeld, KMU in Ländern wie Deutschland und Österreich geht es laut Studie noch am besten.

Spezifische Situation

Am schwierigsten ist derzeit die Situation in der Fertigungsindustrie und im Tourismus. Noch relativ gut ist die Lage in den Bereichen Pharma und Bau. Österreich befindet sich deshalb in einer sehr spezifischen Lage, sagt McKinsey-Partner Florian Bauer.

Die Beiträge der einzelnen Sektoren sind „im Österreichischen Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu anderen Ländern dort und da über- beziehungsweise unterrepräsentiert.“ Deshalb seien KMU in den einzelnen Branchen, und Regionen verschieden heftig betroffen.