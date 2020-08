Corona-Krise wird Immobilienpreise in Europa drücken

Die Corona-Krise hat den jahrelangen Boom am Immobilienmarkt in Europa offenbar beendet. Kauf- und Mietpreise gehen nach unten oder verlieren an Dynamik, geht aus einer Umfrage unter 2.500 Remax-Maklern hervor. Wohnungen sind stärker von Preisrückgängen betroffen als Einfamilienhäuser.

Der Immobilienvermittler Remax schätzt die europaweiten Einbußen für Verkäufer von Wohnimmobilien ohne Gewerbeimmobilien im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorkrisen-Preisniveau auf 12 Mrd. Euro. Corona-Kurzarbeit und eine schlechtere Finanzsituation sowie generelle Unsicherheit wirkt preisdämpfend am Immobilienmarkt.

"Die Nachfrage nach Wohnimmobilien übersteigt in weiten Teilen Europas immer noch das Angebot", so Remax-Austria-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer am Mittwoch in einer Aussendung. "Es ist auch zu früh vorherzusagen, wann der Immobilienmarkt in Europa wieder das Niveau erreichen wird, das vor Ausbruch von COVID-19 herrschte, vor allem auch deshalb, weil die Situation in allen Ländern sehr unterschiedlich ist", so Reikersdorfer.