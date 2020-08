Bauboom in der Hauptstadt wird von Corona noch angeheizt

Den Boom an der Traisen bestätigt auch NÖ-Bauinnungsmeister Robert Jägersberger: „St. Pölten wächst. Der Zuzug und damit der Bedarf an Wohnungen ist da.“ Aus Planungsbüros sei zu hören, dass auch noch Projekte in der Pipeline stecken, sagt Jägersberger. Gut und gerne 1000 Wohnungen, sowohl im Genossenschafts- als auch im Eigentumsbereich seien derzeit in St. Pölten in Bau, schätzt Rathaussprecher Thomas Kainz. 4000 weitere würden für die nächsten Jahre geplant. Jene 150 Einheiten, die die Signa-Gruppe von Renè Benko neben einem Hotel samt Kongresszentrum am zentralen Leiner-Areal plant, sind da schon inkludiert.