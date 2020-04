Corona-Krise: Stillstand sorgt bei Insolvenzen für Ruhe vor dem Sturm

Im ersten Quartal, in dessen später Phase die Coronakrise begonnen hat, gab es deutlich weniger Unternehmenspleiten und weniger Privatinsolvenzen als im Vorjahreszeitraum. Wie heftig sich die Krise schlussendlich auswirkt, ist offen: "Wie viele Insolvenzen es über das ganze Jahr geben wird, hängt davon ab, wie sich die nächsten drei Monate entwickeln", sagte KSV-Experte Hans-Georg Kantner zur APA.

Insgesamt wurden den ersten drei Monaten heuer 1.151 Unternehmen insolvent, was einen Rückgang von rund 9 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2019 zeigt. Eröffnet wurden 668 Insolvenzverfahren - ein Minus von fast 14 Prozent. Das Minus in den letzten beiden Märzwochen war noch viel höher und fällt in drei Monaten auch ins statistische Gewicht, sagt Kantner. In Salzburg etwa gab es in diesem kurzen Zeitraum einen Einbruch von über 80 Prozent, in anderen Bundesländern zwischen 60 und 70 Prozent.

Nun gilt vorerst, wie berichtet bis 30. Juni, auch ein neues Krisengesetz, das die Insolvenzantragspflicht bei einer Überschuldung für Kapitalgesellschaften, also Unternehmen bei denen niemand persönlich haftet, vorübergehend aussetzt. Insolvenzverfahren auf Gläubigerantrag sind im selben Zeitraum auch nicht zu eröffnen. Für Finanz und Gesundheitskassen ist eine Art Moratoriums auf Konkursanträge vorgesehen, so dass in näherer Zukunft diese Anträge ausbleiben werden.