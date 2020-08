Corona-Krise bedroht Murano-Glas

"Schon in den vergangenen Jahren hatten wir Probleme. Dann sind wir vom Hochwasser im Oktober und von der Coronavirus-Pandemie überrascht worden. Seit zehn Monaten steht in Venedig alles still. Niemand kauft mehr unsere Werke. Im Herbst droht mir die Gefahr, bei der Suppenküche essen zu müssen", sagte Nicola Moretti, Inhaber einer Glasmanufaktur im Gespräch mit der Tageszeitung "La Repubblica" (Mittwochausgabe).

Touristenmagnet

Die Gläsereien, die einst von Touristen bestürmt wurden, sind leer. Kaum Touristen zeigen sich auf der Insel. Die Exporte der kostbaren Erzeugnisse, die tausende Euro kosten können, kam zum Erliegen. Die Instandhaltung einer Manufaktur kostet allein für den Gaskonsum 5.000 Euro pro Monat.