Corona befeuert Konsum illegaler Zigaretten

Der Konsum von gefälschten Zigaretten hat sich in der EU im Jahr 2020 gegenüber 2019 beinahe verdoppelt, er stieg um 87 Prozent. Der Anteil von illegalen Zigaretten – das sind neben gefälschten auch geschmuggelte oder nicht korrekt versteuerte – liegt damit bei 7,8 Prozent, das sind rund 34 Milliarden Zigaretten. Das geht aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hervor.

Mehr Produktionsstätten

„Ein Faktor für den Anstieg gefälschter Zigaretten in der EU ist die Corona-Pandemie“, sagt Alexander Schönegger, Geschäftsführer von Philip Morris Austria. Wegen der geschlossenen Grenzen sei die Mobilität der Bürger, aber auch jene von kriminellen Gruppen, zurückgegangen. Letztere hätten sich deshalb dezentraler in Europa aufgestellt. 129 Produktionsstätten wurden 2020 in Europa aufgefunden, im Jahr davor waren es 93. In 16 Ländern wurden Zigaretten illegal produziert, um vier mehr als 2019.