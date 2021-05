Zigaretten: “Fingerabdruck“ soll Schmuggler entlarven

Im Finanzministerium zeigt man sich euphorisch. Die neue App für die Beamten sei ein Durchbruch ähnlich der Fingerabdruck-Datenbank der Polizei, mit der viele Verbrechen aufgeklärt werden konnten. Ähnliches gilt nun auch beim Zigarettenschmuggel.

Trotz weniger Reisetätigkeit gab es im Vorjahr immerhin knapp 1.000 Fälle von Zigarettenschmuggel in Österreich. In Summe wurden fast 2.900.000 illegale Glimmstängel sichergestellt. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf die Dienststelle am Flughafen Wien-Schwechat.